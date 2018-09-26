Жителей Дагестана предупредили о волнах на Каспии высотой до 2 метров

СЕГОДНЯ 18:19 2018-09-26T18:19:09+03:00

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В Дагестане в ближайшие часы прогнозируется разгул стихии. Об этом жителей республики предупредили спасатели Главного управления МЧС России по Дагестану.

Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе ведомства, уже сегодня, 26 сентября, в прибрежных районах возможно шквалистое усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду, в связи с чем волны в акватории Каспийского моря у побережья достигнут двух метров в высоту.