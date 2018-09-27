В Дагестане введен режим КТО
Идет поиск вооруженных бандитов
Изменить размер текста:
Силовые структуры ищут боевиков, в двух районах Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО).
Об этом "Комсомольской правде на Северном Каказе" сообщили в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) республики.
- Режим КТО введен в четверг в 6:30 на отдельном участке территории Буйнакского и Кумторкалинского районов республики, - уточнили силовики.
Сейчас здесь ведется поиск вооруженных бандитов. Идут проверки документов у местного населения, досмотр автомобилей.
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»