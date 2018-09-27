2018-09-27T10:06:06+03:00
Общество

Аэропорт Минвод и Кисловодск может объединить скоростная железная дорога

О необходимости такого сообщения говорили на заседании совета при полпреде в СКФО
Татьяна ГУЩИНА
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Аэропорт Минвод и Кисловодск может объединить новая скоростная железная дорога. Об этом говорили на заседании совета при полпреде в СКФО. Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главы Ставрополья, рельсовый путь между аэропортом, городом Минеральные Воды и курортом Кисловодск обеспечит современный уровень транспортного сообщения на Кавказских Минеральных Водах.

- Сегодня возможностей автотранспорта уже не хватает для перевозки существующего потока пассажиров, поэтому требуется строительство скоростной железнодорожной трассы «Аэропорт – город Минеральные Воды – Кисловодск», — добавили в пресс-службе.

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