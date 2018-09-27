2018-09-27T10:25:09+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ищут упавшего пожилого парапланериста из Московской области

Турист совершил жесткую посадку вчера поздним вечером
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вчера около 10 часов вечера спасатели Кабардино-Балкарии получили информацию, что в Черекском ущелье совершил жесткую посадку и ждет помощи 50-летний парапланерист из Московской области. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе аварийной службы республики, сегодня утром группа спасателей выдвинулась на его поиски.

- Поиски парапланериста будут проводится вблизи поселка Безенги ориентировочно на высоте 1600 метров, - сказали в МЧС КБР. -

На помощь пострадавшему выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве 8 человек и 1 единица техники.

Пока никакой информации об успехах поисковой операции не сообщается.

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