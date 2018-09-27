2018-09-27T11:07:20+03:00
Происшествия

В Дагестане бизнесмена обязали снести многоэтажку

Незаконно построенный объект нашли в Махачкале
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Махачкале после прокурорской проверки нашли незаконно построенную пятиэтажку. Бизнесмен в нарушение правил землепользования и застройки возвел здание с торговыми площадками на двух первых этажах на улице Танкаева. А там можно строить только жилые объекты не выше 3 этажей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры Дагестана, через суд застройку признали вне закона и теперь ее хозяин - ООО СПК "Союз Инвест" - должен освободить площадку и снести здание.

- Сначала Советский районный суд Махачкалы в удовлетворении требований прокуратуры отказал. Но по апелляционному представлению Верховный суд Дагестана решение суда первой инстанции отменил, приняв по делу новое решение об удовлетворении исковых требований прокурора в полном объеме, - отметили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Черкесске закрыты три игорных клуба
Министр труда Инушетии попал под следствие за нецелевый расход бюджетных денег
В Карачаево-Черкесии построят 4 мусоросортировочных комплекса
В Ессентуках началась ярмарка путевок «Открой курорты Юга России»
С помощью рекламы ставропольский мошенник обманул дольщиков на 32 млн рублей
Сбербанк предложил детям «Билеты в будущее»
Распоряжением Медведева еще 33 подтопленцам Ставрополья выдадут жилищные сертификаты
Новосельцев не выйдет в составе "Анжи" в матче против "Зенита"
На границах Чечни и Ингушетии начали демонтировать посты
На Ставрополье местного жителя будут судить за интимную связь со школьницей
Глава МВД России подписал указ о награждении сержантов из Дагестана
«Кавказская здравница-2018» в Ессентуках взяла курс на долголетие
Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата троих цыган
Владимир Путин назначил Юрия Кокова на новую должность