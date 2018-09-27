В Дагестане бизнесмена обязали снести многоэтажку

27 Сент. 11:05 2018-09-27T11:07:20+03:00

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В Махачкале после прокурорской проверки нашли незаконно построенную пятиэтажку. Бизнесмен в нарушение правил землепользования и застройки возвел здание с торговыми площадками на двух первых этажах на улице Танкаева. А там можно строить только жилые объекты не выше 3 этажей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры Дагестана, через суд застройку признали вне закона и теперь ее хозяин - ООО СПК "Союз Инвест" - должен освободить площадку и снести здание.

- Сначала Советский районный суд Махачкалы в удовлетворении требований прокуратуры отказал. Но по апелляционному представлению Верховный суд Дагестана решение суда первой инстанции отменил, приняв по делу новое решение об удовлетворении исковых требований прокурора в полном объеме, - отметили в ведомстве.