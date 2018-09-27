Глава Северной Осетии рассказал, как в республике решают дорожно-транспортные проблемы

27 Сент. 11:52 2018-09-27T11:52:59+03:00

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В столице Ингушетии состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в СКФО. Основным в повестке дня был вопрос развития инфраструктуры в сфере транспорта и логистики в субъектах СКФО до 2024 года стал заседания Совета.

В обсуждении участвовали министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, представители федеральных органов власти, главы субъектов СКФО, представители региональных органов исполнительной власти. Участие в совете также принял советник президента России Руслан Эдельгериев.

- Транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей экономики региона, на долю которой приходится около 10% валового регионального продукта, - отметил Александр Матовников, открывая заседание. - Вместе с тем сегодняшние объемные и качественные характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не позволяют в полной мере и эффективно решать задачи роста экономики субъектов округа, в том числе, задачи удовлетворения спроса инновационного сектора на высококачественные транспортно-логистические услуги, реализации в полном объеме транзитного потенциала округа.

Полпред призвал руководителей субъектов совместно с федеральными органами исполнительной власти выработать предложения по решению важных вопросов в транспортной сфере, отметив, что модернизации требуют основные региональные автодороги, железнодорожные магистрали, ряд аэропортов.

- Республика не остается без внимания федерального центра, но для полного развития транспортной инфраструктуры необходимо продолжить строительство второй завершающей очереди «Обхода г. Владикавказ», - сказал Вячеслав Битаров. - Сегодня весь транспортный поток в Грузию, Армению, Иран, Турцию, Азербайджан следует по улицам спального района Владикавказа, создавая неудобства, и оказывает вредное воздействие на здоровье горожан, в том числе, нанося серьезный материальный ущерб городскому хозяйству, - отметил глава республики.

Он добавил, что из-за слабой пропускной способности на пункте пропуска «Верхний Ларс» образуются многокилометровые очереди как грузового, так и легкового транспорта. Для решения проблемы началась реализация инвестпроекта «Создание многофункциональных зон дорожного сервиса», стоимость которого составляет 300 млн рублей. Предполагается создание парковочных мест для всех видов транспорта, строительство мотеля, автомойки для большегрузных автомобилей, организация автосервиса вблизи селения Иран Кировского района.

Вячеслав Битаров также обратил внимание присутствующих, что еще одной первоочередной задачей для руководства Северной Осетии является строительство дороги Владикавказ - Моздок, которая поможет осуществить экономическую интеграцию Моздокского района.

- Для решения этого вопроса необходимо реконструировать участок автотрассы протяженностью 61,6 км, что позволит жителям Моздокского района реализовывать на рынках Владикавказа свою сельхозпродукцию. Задача в том, чтобы появилась дорога, по которой людям было бы комфортно передвигаться, - добавил Глава республики.

Первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов сообщил, что на мероприятия по улучшению региональной дорожной сети субъектам СКФО на период с 2019 по 2024 годы предоставят средства в сумме 9 млрд. рублей. Также дополнительные средства в объеме порядка 20 млрд. рублей планируется выделить на модернизацию дорожной сети городов СКФО.