После ДТП пьяный ставропольский байкер наврал полиции об избиении
На Ставрополье травмированный пьяный байкер наврал медикам и полицейским об избиении, чтобы получить первую помощь как пострадавший и не лишиться прав. Мужчина 24 лет не справился с управлением и совершил ДТП в поселке Виноградном, но в больнице сказал, что его побил сосед.
- Гражданин обратился за помощью в медицинское учреждение и чтобы избежать ответственности за вождение в нетрезвом виде, сообщил медработникам ложные сведения о совершенном в отношении него преступлении, которые впоследствии были переданы в дежурную часть буденновской полиции, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края.
За ложный донос на "сочинителя" завели уголовное дело.