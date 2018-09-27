На дороги Северного-Кавказа хотят потратить 29 млрд рублей

27 Сент. 12:22 2018-09-27T12:25:10+03:00

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С 2019 по 2024 годы на дороги СКФО хотят потрать 29 млрд рублей. Из них 9 млрд направят на мероприятия по улучшению региональной дорожной сети, а 20 млрд - на модернизацию дорог городских агломераций.

Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа.

- Предполагается обновить порядка 600 км автодорог, доведя до нормативного уровня 85% транспортных артерий региона, - добавили в ведомстве.

Общая протяженность дорог общего пользования Северного Кавказа превышает 21 тыс км. Из них в нормальном состоянии только 12,5 тысяч.