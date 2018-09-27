Владимир Путин назначил Юрия Кокова на новую должность

27 Сент. 12:25 2018-09-27T12:34:29+03:00

Указ об этом подписан 26 сентября

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Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова на новую должность. Теперь он стал заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ глава Российской Федерации подписал 26 сентября.

- Назначить Кокова Юрия Александровича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Указ данный вступает в силу со дня его подписания, - гласит документ.

По опубликованному документу, такое решение принято в связи с заявлением бывшего главы региона Юрия Кокова о досрочном уходе с поста.

Временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики, напомним, вчера был назначен Казбек Коков, с 2013 года работавший в администрации президента РФ советником по внутренней политике.