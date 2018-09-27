Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата троих цыган

27 Сент. 13:14 2018-09-27T13:14:47+03:00

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23 сентября прошлого года селе Сенгилеевском Ставропольского края подилой мужчина расстрелял из автомата троих цыган. Оказалось, что мужчина и двое подростков собирали ненужный металлолом и решили попросить его и у 61-летнего Сергея Малашенко. Однако, вместо мирной беседы, между ними и подозреваемым произошла ссора.

Пенсионер зашел на минуту обратно в дом и вышел на улицу с автоматом в руках. Малашенко выпустил очередь в незваных гостей. В результате стрельбы 43-летний мужчина погиб на месте, 16-летний подросток скончался в больнице, а 19-летнего парня врачи смогли спасти.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, в доме пенсионера также была обнаружена взрывчатка.

Малашенко уверяет, что автомат и боеприпасы он купил в Чечне. На учет он оружие ставить не стал.

Пенсионера будут судить по трем статьям: двойное убийство, покушение на убийство и незаконную покупку и хранение огнестрельного оружия.