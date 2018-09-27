«Кавказская здравница-2018» в Ессентуках взяла курс на долголетие

27 Сент. 13:24 2018-09-27T13:24:10+03:00

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форум «Кавказская здравница-2018» в Ессентуках начался пленарным заседанием с медработниками, специалистами курортной инфраструктуры, туриндустрии. Девиз в этом году «Инвестиции в человека: курс на долголетие».

- Кавминводы — единственное и уникальное место в России по объему предоставляемых медицинских и реабилитационных услуг в рамках оздоровительного туризма,- отметила зампред правительства СК Ирина Кувалдина.

-За последние годы курорт Ессентуки достаточно изменился,- рассказал глава Ессентуков Александр Некристов. - Прирост турпотока — это результат комплескных мер: оснащения здравниц по последнему слову техники, высококлассные кадры и развивающаяся курортная инфраструктура.

Главной темой первого пленарного заседания стал вопрос улучшения демографической ситуации. От спикеров прозвучали такие цели: увеличить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году и до 80 лет в 2030-му. Этому поспособствуют два национальных проекта «Здоровье» и «Демография», которые предполагают развитие системы первичной медпомощи, детского здравоохранения, развитие кардио и онколечения, пропаганду здорового образа жизни.

В крае было выделено около 900 млн рублей на ремонт объектов здравоохранения. Только в Ессентуках сделан капитальный ремонт детской поликлиники, больницы, роддома, кожно-венерологического диспансера, инфекционной больницы.

«Кавказская здравница-2018» продолжает работу. В программе форума научно-практические конференции на тему педиатрии, взаимодействия клинической и курортной медицины, репродуктивного здоровья. Уже сегодня на Театральной площади откроется «Ярмарка путевок», которая раскроет потенциал местной туриндустрии.