2018-09-27T13:45:01+03:00
Общество

Глава МВД России подписал указ о награждении сержантов из Дагестана

Медали "За доблесть в службе" получат Рамазан Магомедов и Азизбек Агамов
Евгения СОКОРЕВА
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Двоим полицейским из Дагестана вручат медали "За доблесть в службе". Соответствующий указ подписал сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства, к награде представят старшего сержанта полиции Рамазана Магомедова и младшего сержанта Азизбека Агамова из Отдела МВД России по городу Избербаш.

Во время службы они увидели, как в газопровод в жилом районе влетела машина. Полицейские сразу вызвали аварийщиков и перекрыли вентиль на распределительном щите. За предотвращение крупной аварии и возможной трагедии их и решили отблагодарить почетной наградой.

Колокольцев наградил полицейских из города Избербаш.Благодаря внимательности дагестанских полицейских удалось избежать крупной аварии на газопроводе и возможную трагедию

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