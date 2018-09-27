Глава МВД России подписал указ о награждении сержантов из Дагестана
Двоим полицейским из Дагестана вручат медали "За доблесть в службе". Соответствующий указ подписал сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства, к награде представят старшего сержанта полиции Рамазана Магомедова и младшего сержанта Азизбека Агамова из Отдела МВД России по городу Избербаш.
Во время службы они увидели, как в газопровод в жилом районе влетела машина. Полицейские сразу вызвали аварийщиков и перекрыли вентиль на распределительном щите. За предотвращение крупной аварии и возможной трагедии их и решили отблагодарить почетной наградой.
Колокольцев наградил полицейских из города Избербаш.Благодаря внимательности дагестанских полицейских удалось избежать крупной аварии на газопроводе и возможную трагедию