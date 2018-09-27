2018-09-27T14:52:11+03:00
Происшествия

На Ставрополье местного жителя будут судить за интимную связь со школьницей

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставропольском крае в суд передали уголовное дело в отношении жителя села Чернолесского, который занимался сексом со школьницей. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в региональном УСКР.

- Мужчина в возрасте 38 лет подружился с 15-летней девушкой, которую иногда подвозил с ее матерью в соседний город. В мае 2016 года он забрал свою юную подругу из школы, отвез в безлюдное место и занялся сексом, - уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

По факту произошедшего на Ставрополье следователи завели уголовное дело. Была собрана достаточная доказательная база и его уголовное дело передали в суд. Теперь обвиняемому в преступлении грозит до четырех лет колонии.

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