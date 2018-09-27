На границах Чечни и Ингушетии начали демонтировать посты

27 Сент. 14:54 2018-09-27T14:54:23+03:00

Теперь между двумя республиками не должно быть преград для передвижения

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Власти Чечни и Ингушетии после подписания документа о демаркации административной границы начали сегодня сносить посты на рубежах обеих республик.

Так, посты уже были демонтированы на чеченской территории между ингушским селом Аршты и чеченским Бамутом. Убраны посты и недалеко от ингушского селения Аки-Юрт со стороны Чечни.

Как говорят в руководстве обеих республик, блокпостов между двумя братскими вайнхаскими народами на внутренних дорогах больше быть не должно. Останется лишь один главный пост на федеральной трассе "Кавказ". Ограничений для взаимного передвижения между Чечней и Ингушетий более не будет.

Напомним, 26 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали стратегический договор о разграничении административной границы между двумя северокавказскими регионами. Ингушетии по этому договору была передана небольшая нежилая часть Надтеречного района Чечни, а Чечне — равносильная по площади и также нежилая территория Сунженского района Ингушетии.