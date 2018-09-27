2018-09-27T15:13:56+03:00
Общество

Новосельцев не выйдет в составе "Анжи" в матче против "Зенита"

Проблемы возникли из-за условий арендного соглашения
Алена БЕЛЯЕВА
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Из-за условий арендного соглашения между "Анжи" и "Зенитом", махачкалинский защитник Иван Новосельцев, права на которого принадлежат питерскому клубу, не сможет выйти на поле девятом туре Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Иван должен был выйти на поле против "Зенита" 30 сентября. Но в его соглашении аренды прописана конкретная сумма за участие в матче, которая и стала в итоге точкой преткновения.

Так что футбольные фанаты, которые придут на стадион "Анжи-Арена" в Каспийске, Ивана Новосельцева на поле не увидят.

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