Новосельцев не выйдет в составе "Анжи" в матче против "Зенита"
Проблемы возникли из-за условий арендного соглашения
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Из-за условий арендного соглашения между "Анжи" и "Зенитом", махачкалинский защитник Иван Новосельцев, права на которого принадлежат питерскому клубу, не сможет выйти на поле девятом туре Российской Премьер-Лиги.
Напомним, Иван должен был выйти на поле против "Зенита" 30 сентября. Но в его соглашении аренды прописана конкретная сумма за участие в матче, которая и стала в итоге точкой преткновения.
Так что футбольные фанаты, которые придут на стадион "Анжи-Арена" в Каспийске, Ивана Новосельцева на поле не увидят.
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