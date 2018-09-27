2018-09-27T16:14:50+03:00
Общество

Распоряжением Медведева еще 33 подтопленцам Ставрополья выдадут жилищные сертификаты

Заявки 40 семей сейчас на рассмотрении
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае распоряжением председателя правительства России Дмитрия Медведева от 25 сентября этого года жилищные сертификаты выдадут еще 33 семьям, которые остались без крыши над головой из-за майского паводка в 2017-м.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе минсельхоза СК, комплекты документов еще

40 семей сейчас рассматривает комиссия.

- К настоящему времени пострадавшим в результате паводка 2017 года выданы 322 ГЖС, - добавили в ведомстве. - На 252 сертификата люди уже купили новое жилье на общую сумму более 280 млн рублей.

Напомним, весной прошлого года от сильнейшего паводка сотни жилых домов в Петровском, Андроповском, Кочубеевском и Буденновском

районах, Минераловодском, Советском и Георгиевском горокругов были разрушены.

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