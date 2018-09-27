2018-09-27T17:31:11+03:00
Происшествия

С помощью рекламы ставропольский мошенник обманул дольщиков на 32 млн рублей

Четыре года глава строительной компании морочил людям голову и обещал, что уже скоро в Ессентуках вырастит новенькая многоэтажка
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае поймали 47-летнего мошенника, который годами сколачивал состояние на доверчивых дольщиках в Ессентуках.

С февраля 2013 года по декабрь 2017-го директор строительной компании "Эрмесстрой" заработал 32 млн рублей на одной только байке о строительстве новенькой многоэтажки. Убедить людей ему помогла рекламная акция в СМИ.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры СК, никаких документов в подтверждение его обещаний не было, но люди по заблуждению из-за рекламы с легкостью вносили миллионы в кассу предприятия.

- Переданные денежные средства похищались, а взятые на себя обязательства не выполнялись, - сказали в ведомстве. - Материальный вред был причинен 26 гражданам.

Дело уже передано на рассмотрение в Предгорный районный суд.

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