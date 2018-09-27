С помощью рекламы ставропольский мошенник обманул дольщиков на 32 млн рублей
В Ставропольском крае поймали 47-летнего мошенника, который годами сколачивал состояние на доверчивых дольщиках в Ессентуках.
С февраля 2013 года по декабрь 2017-го директор строительной компании "Эрмесстрой" заработал 32 млн рублей на одной только байке о строительстве новенькой многоэтажки. Убедить людей ему помогла рекламная акция в СМИ.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры СК, никаких документов в подтверждение его обещаний не было, но люди по заблуждению из-за рекламы с легкостью вносили миллионы в кассу предприятия.
- Переданные денежные средства похищались, а взятые на себя обязательства не выполнялись, - сказали в ведомстве. - Материальный вред был причинен 26 гражданам.
Дело уже передано на рассмотрение в Предгорный районный суд.