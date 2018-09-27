2018-09-27T17:05:41+03:00
Общество

Сбербанк предложил детям «Билеты в будущее»

Новый продукт поможет родителям накопить нужную сумму на обучение ребенка в вузе
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Родители детей дошкольного и школьного возраста в наибольшей степени переживают из-за того, что не смогут в будущем оплатить обучение в вузе, правильно выбрать вуз и будущую специальность с учетом склонностей и способностей ребенка. Именно эти вопросы помогает решить «Билет в будущее», позволяющий накопить необходимую сумму к нужному сроку, а также получать консультации профессиональных образовательных консультантов.

Взнос по полису начинается от 2000 руб. в месяц. Размер взноса подбирается индивидуально и зависит от возможностей бюджета родителей и их ожиданий относительно финансового капитала для ребенка. Сроки программы - от 5 до 17 лет. Периодичность внесения взносов может быть единовременной, ежегодной, ежеквартальной или ежемесячной. Минимальный размер выплаты по окончанию действия договора составит 250 000 рублей.

Если в период накоплений с родителем произойдет неблагоприятное событие - уход из жизни или потеря трудоспособности, - к концу срока договора ребенок адресно получит запланированную сумму целиком и сможет использовать ее для оплаты образования.

Отличительная особенность «Билета в будущее» - сервис «Персональный образовательный консультант». Используя эту опцию, родитель может оперативно получать любую интересующую информацию по обучению ребенка, подбирать курсы, спортивные секции и даже организовывать развлекательные мероприятия для детей.

Также по «Билету в будущее» предусмотрен налоговый вычет в размере до 13% от суммы оплаченных взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). При оформлении вычета клиент может бесплатно воспользоваться услугой «налогового консультанта», который расскажет, как заполнить декларацию З-НДФЛ и вернуть налог.

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