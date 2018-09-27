В Ессентуках началась ярмарка путевок «Открой курорты Юга России»

27 Сент. 17:35 2018-09-27T17:35:23+03:00

Выставка форум продлится еще один день, в насыщенной программе экскурсии, лекции, посещение достопримечательностей.

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Более 100 санаториев предложили свои услуги в рамках проекта «Кавказская здравница-18» в Ессентуках. Города-курорты КМВ, Ставрополья, медицинские центры представили свои услуги на ярмарке путевок. Здравницы презентовали свои медицинские услуги потенциальным покупателям и турфирмам. «Неделя туризма на Великом Шелковом пути – Кавказ» собрала участников из разных регионов страны.

Производители продуктов и народных ремесел также представили свои товары. В большом количестве были посетителям предлагали сувениры. Деревянные изделия, куклы. венецианские маски собрали большое число покупателей.

- От имени туриндустрии, турбизнеса поздравляю вас со всемирным днем туризма, - отметила в своем поздравлении вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. - Туризм – это то, что связывает людей, дарит им радость, отдых, впечатления. Спасибо вам, что с ваших курортов приезжают довольные и здоровые.

Сегодня с большой сцены награждали всех, кто своим ежедневным трудом делает славу Кавминвод. Заслуженные награды получили администраторы, горничные, менеджеры кавминводских здравниц. Выставка форум продлится еще один день, в насыщенной программе экскурсии, лекции, посещение достопримечательностей.