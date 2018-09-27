2018-09-27T17:58:07+03:00
Общество

В Карачаево-Черкесии построят 4 мусоросортировочных комплекса

Средства на них будут выделены в рамках Национального проекта «Экология»
Поделиться:
Дмитрий Кобылкин и Рашид Темрезов на встрече в МосквеДмитрий Кобылкин и Рашид Темрезов на встрече в Москве
Изменить размер текста:

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов встретился в Москве с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным. Глава КЧР рассказал о мероприятиях, которые проводятся в республике для улучшения экологической ситуации, в том числе в рамках Года благоустройства городских и сельских территорий.

Речь, прежде всего, идет о ликвидации свалок ТБО, строительстве первого в регионе предприятия по переработке мусора в Черкесске, последовательной работе по улучшению качества водоснабжения сельских населенных пунктов.

Однако, по словам Рашида Темрезова, остается ряд серьезных проблем, которые предстоит решить. Все они были направлены в качестве предложений для включения в Национальный проект «Экология».

- Это хвостохранилище первой очереди горно-обогатительного комбината Урупского ГОКа, которое является одним из объектов накопленного экологического ущерба и требует рекультивации. Также нам необходимо дальнейшая рекультивация существующих свалок и строительство инфраструктуры по сбору и обработке твердых коммунальных отходов. Еще один блок наших предложений касается улучшения качества питьевой воды и системы очистных сооружений в регионе, - сообщил глава республики.

Министр природных ресурсов РФ поддержал предложения. По итогам встречи они будут проработаны совместно специалистами Минприроды и республики с целью их включения в целевые федеральные программы и проекты: «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО», «Чистая страна» и «Питьевая вода».

К примеру, в целях развития инфраструктуры по сбору и обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории республики в Минприроды России была направлена заявка на 2019 г. по созданию за счет средств экологического сбора четырех мусоросортировочных комплексов объектов по обработке ТКО, в том числе в Зеленчукском районе КЧР. Общая стоимость реализации проектов - 310 млн. руб.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Черкесске закрыты три игорных клуба
Министр труда Инушетии попал под следствие за нецелевый расход бюджетных денег
В Ессентуках началась ярмарка путевок «Открой курорты Юга России»
С помощью рекламы ставропольский мошенник обманул дольщиков на 32 млн рублей
Сбербанк предложил детям «Билеты в будущее»
Распоряжением Медведева еще 33 подтопленцам Ставрополья выдадут жилищные сертификаты
Новосельцев не выйдет в составе "Анжи" в матче против "Зенита"
На границах Чечни и Ингушетии начали демонтировать посты
На Ставрополье местного жителя будут судить за интимную связь со школьницей
Глава МВД России подписал указ о награждении сержантов из Дагестана
«Кавказская здравница-2018» в Ессентуках взяла курс на долголетие
Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата троих цыган
Владимир Путин назначил Юрия Кокова на новую должность