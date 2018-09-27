В Карачаево-Черкесии построят 4 мусоросортировочных комплекса

27 Сент. 17:58 2018-09-27T17:58:07+03:00

Средства на них будут выделены в рамках Национального проекта «Экология»

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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов встретился в Москве с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным. Глава КЧР рассказал о мероприятиях, которые проводятся в республике для улучшения экологической ситуации, в том числе в рамках Года благоустройства городских и сельских территорий.

Речь, прежде всего, идет о ликвидации свалок ТБО, строительстве первого в регионе предприятия по переработке мусора в Черкесске, последовательной работе по улучшению качества водоснабжения сельских населенных пунктов.

Однако, по словам Рашида Темрезова, остается ряд серьезных проблем, которые предстоит решить. Все они были направлены в качестве предложений для включения в Национальный проект «Экология».

- Это хвостохранилище первой очереди горно-обогатительного комбината Урупского ГОКа, которое является одним из объектов накопленного экологического ущерба и требует рекультивации. Также нам необходимо дальнейшая рекультивация существующих свалок и строительство инфраструктуры по сбору и обработке твердых коммунальных отходов. Еще один блок наших предложений касается улучшения качества питьевой воды и системы очистных сооружений в регионе, - сообщил глава республики.

Министр природных ресурсов РФ поддержал предложения. По итогам встречи они будут проработаны совместно специалистами Минприроды и республики с целью их включения в целевые федеральные программы и проекты: «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО», «Чистая страна» и «Питьевая вода».

К примеру, в целях развития инфраструктуры по сбору и обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории республики в Минприроды России была направлена заявка на 2019 г. по созданию за счет средств экологического сбора четырех мусоросортировочных комплексов объектов по обработке ТКО, в том числе в Зеленчукском районе КЧР. Общая стоимость реализации проектов - 310 млн. руб.