Министр труда Инушетии попал под следствие за нецелевый расход бюджетных денег
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении министра труда, республики Зилимхана Котикова. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что в первом квартале 2018 года из федерального бюджета Ингушетии на соцподдержку были выделены миллионы рублей.
Однако из указанных средств более 156 млн рублей ведомство в нарушение бюджетного законодательства использовало не по целевому назначению, а на поддержку граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых в соответствии с законодательными актами региона из республиканского бюджета.
Прокуратура республики направила материалы проверки в следственный орган. В результате СУ СКР по региону возбудило против главы Минтруда уголовное дело по статье 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере).
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