В Черкесске закрыты три игорных клуба

27 Сент. 21:58 2018-09-27T21:58:45+03:00

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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя аула Малый Зеленчук (Карачаево-Черкесия), подозреваемого в проведении азартных игр в Черкесске вне разрешенной игровой зоны. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по КЧР.

По данным следствия, местный житель организовал четыре подпольных игорных клуба.

- Сотрудники полиции выявили все адреса, где велась преступная деятельность с использованием игрового оборудования и интернета. Были бнаружены и изъяты тридцать четыре компьютера с установленными программами для азартных игр, документация и деньги, , - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.