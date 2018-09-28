Чечня и Ингушетия передали друг другу пахотные земли

СЕГОДНЯ 08:43 2018-09-28T08:44:22+03:00

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Власти Надтеречного района Чеченской республики передали администрации Сунженского района Ингушетии территорию, обозначенную в соглашении об определении границы между двумя регионами..

На границе Чечни и Ингушетии прошла встреча главы администрации Надтеречного района Чеченской республики Шамиля Куцаева и замглавы Сунженского района Ингушетии Османа Евлоева. Во время встречи Куцаев заявил о решении передать Сунженскому району часть земель, установленных по договору о демаркации границы между двумя субъектами и подписанному Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым.

В свою очередь Осман Евлоев сообщил, что пост, расположенный на переданной территории будет в ближайшее время снесен.

Как сообщил в интервью местным журналистам министр сельского хозяйства Ингушетии Хизир Галаев, в рамках соглашения Ингушетия передала Чечне 1 тыс.290 га пахотных земель и а такую площадь республика получила в Надтеречном районе Чечни.