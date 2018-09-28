В ДТП в Невинномысске погиб пожилой водитель

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-28T10:11:31+03:00

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Крупное ДТП произошло в 18.30 27 сентября в Невинномысске.

Водитель автомобиля «СЕАЗ», двигаясь по Центральному проезду города Невинномысска, по неустановленным пока причинам, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде кирпичной кладки недостроенного строения.

От полученных травм на месте происшествия скончался 67-летний водитель, житель Невинномысска. Его супруга с серьезными травмами была доставлена в реанимацию, врачи борются за ее жизнь.

Автомобиль восстановлению не подлежит. Обстоятельствами происшествия в настоящее время занимаются следователи.