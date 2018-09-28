В Чечне 13-летняя девочка сломала позвоночник из-за неудачного селфи

СЕГОДНЯ 11:07 2018-09-28T11:07:36+03:00

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Прокуратурой Октябрьского района Грозного проведена проверка по факту доставления 13-летней девочки в детскую клиническую больницу с переломом позвоночника.

- Установлено, что травму девочка получила в результате падения с тоннеля в Грозном на бетонную поверхность, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в прокуратуре Чеченской Республики.

Перед падением девочка собиралась сделать с высоты селфи на своем мобильном телефоне, но не удержала равновесие. Больная вывезена родителями на иногороднее лечение.

По данному факту проводится доследственная проверка. Причиной несчастного случая явилась неосмотрительность как подростка, так и родителей.