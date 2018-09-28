В Карачаево-Черкесии откроется первая в республике многопрофильная детская больница

СЕГОДНЯ 11:54 2018-09-28T11:55:06+03:00

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Российский премьер Дмитрий Медведев встретился в Москве с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Руководитель региона рассказал председателю правительства о текущих результатах социально-экономического развития республики, а также о том, как реализуются в КЧР инвестиционные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и туризме.

Рашид Темрезов поблагодарил Дмитрия Медведева и правительство России за поддержку в развитии социальной сферы Карачаево-Черкесии в целом, и здравоохранения в частности.

- Благодаря поддержке правительства в этом году нам удалось сделать колоссальный шаг вперед в развитии системы здравоохранения республики, особенно в вопросе поддержки материнства и детства. В этом году мы сдаем в эксплуатацию сразу 3 крупных лечебных учреждения, аналогов которым в республике раньше не было, - подчеркнул на встрече Рашид Темрезов.

Как отметил руководитель региона, в этом году построены, укомплектованы современным медицинским оборудованием и готовы к работе первая в республике многопрофильная детская больница из 14 клинических подразделений на 245 мест; современный онкологический центр с возможностью проведения лучевой терапии и новый диагностический блок Республиканского перинатального центра. Еще один крупный медицинский объект, который будет сдан в следующем году, - городская поликлиника на 450 мест в Черкесске.

Дальнейшему развитию региона, как было отмечено на встрече, будет способствовать участие Карачаево-Черкесии в Национальном проекте «Здоровье».