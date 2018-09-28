В Ставрополе ночные катания молодёжи закончились автокатастрофой
Ночные катания группы молодых людей в Ставрополе закончились серьёзной аварией. Несмотря на то, что водитель «Хёндэ Соларис» был трезв, он допустил столкновение с «Тойотой Пикник». В результате вся компания оказалась в больнице.
Как рассказали «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю, авария случилась в ночь 28 сентября на пересечении улиц 8-го марта и Льва Толстого. Около полуночи двое друзей с девушками бесцельно катались по городу, когда водитель пренебрёг правилами дорожного движения и решил пересечь перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате «Хёндэ» столкнулась с «Тойотой».
В ДТП пострадали все пассажиры корейского автомобиля. С травмами разной степени тяжести их госпитализировали в больницу. Водитель японской иномарки был пристёгнут, поэтому отделался лишь парой царапин.
В Госавтоинспекции уточнили, что в момент аварии нарушивший правила водитель был трезв. Окончательно степень вины водителей будет установлена лишь после служебной проверки.
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