Сергей Семак: Выиграть у «Анжи» в Махачкале будет очень трудно

СЕГОДНЯ 13:33 2018-09-28T13:33:07+03:00

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с аутсайдерами турнирной таблицы РФПЛ — махачкалинским «Анжи». Он отметил, что матч будет сложным и его подопечным придётся постараться, чтобы увезти из столицы Дагестана заветные три очка.

— «Анжи» — квалифицированная команда. Несмотря на все финансовые трудности в данный момент и речи быть не может о какой-то недооценке соперника. Тем более, что в последних двух матчах они одержали две победы подряд, — поделился с журналистами главный тренер петербуржцев.

После недавней победы над столичным «Динамо», соперники серьёзнее готовятся к предстоящим матчам. Семак отметил, что футболисты и тренерский состав «Зенита» не имеют права недооценивать соперника.

— Увезти три очка из Махачкалы никогда не было простой задачей. Три матча подряд «Зенит» не мог одержать победу на «Анжи Арене», сразу понятно, что игра будет сложной. Мы будем очень серьёзно готовиться, подумаем над тактическими деталями и стартовым составом, чтобы одержать победу и ещё больше закрепиться на первом месте.

Выбор футболистов на матч с «Анжи» у тренера будет очень широким. По словам Семака, почти все футболисты поедут с командой в Махачкалу, микротравма есть лишь у одного игрока, но и он может поправиться до отъезда. Таким образом, наставник будет располагать всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы прервать победную серию махачкалинцев.

Однако футболисты «Анжи» также будут бороться за победу и престиж клуба, ведь от них может зависеть будущее команды, которая погрязла в долгах и отчаянно нуждается в спонсорской поддержке.