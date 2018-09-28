2018-09-28T15:00:16+03:00
Экономика

По обороту валюты Махачкалу обогнала только Москва

Столица Дагестана заняла 2 место в рейтинге из 25 городов России
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
Изменить размер текста:

После опроса жителей 25 городов России исследователи заявили, что самый большой оборот валюты в Москве и Дагестане.

В десятку городов с самым высоким оборотом валюты попали:

Данные: ZOOM MARKET

Данные: ZOOM MARKET

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в аналитическом агентстве "ZOOM MARKET", в исследовании поучаствовали 3 тысячи респондентов в возрасте от 23 до 67 лет.

- А самыми популярными валютами среди россиян стали: Евро (68%), Доллар США(27%) Йена (3%) и Юань (2%), - добавили специалисты.

Также отмечается, что "наличку" держат только 16% опрошенных, из которых больше половины хранят их как сбережение, 36% для поездок за границу и 7% для бизнеса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожилого ставропольца проткнуло металлическом прутом
Убитый в Дагестане боевик прятал при себе бомбу
Полпред президента в СКФО назвал причину потасовки со стрельбой в Кенделене
Сбербанк предлагает льготные тарифы тем, кто ведет бизнес с Китаем
На Ставрополье хакеры под видом приставов заражают вирусами компьютеры
В Дагестане против сотрудника казначейства возбудили 3 уголовных дела
Сергей Семак: Выиграть у «Анжи» в Махачкале будет очень трудно
В Дагестане приставы за долги конфисковали машины из автосалона
В Ставрополе ночные катания молодёжи закончились автокатастрофой
В Карачаево-Черкесии откроется первая в республике многопрофильная детская больница
В Чечне 13-летняя девочка сломала позвоночник из-за неудачного селфи
В ДТП в Невинномысске погиб пожилой водитель
Чечня и Ингушетия передали друг другу пахотные земли
В Черкесске закрыты три игорных клуба
Министр труда Инушетии попал под следствие за нецелевый расход бюджетных денег
В Карачаево-Черкесии построят 4 мусоросортировочных комплекса
В Ессентуках началась ярмарка путевок «Открой курорты Юга России»
С помощью рекламы ставропольский мошенник обманул дольщиков на 32 млн рублей
Сбербанк предложил детям «Билеты в будущее»
Распоряжением Медведева еще 33 подтопленцам Ставрополья выдадут жилищные сертификаты
Новосельцев не выйдет в составе "Анжи" в матче против "Зенита"
На границах Чечни и Ингушетии начали демонтировать посты
На Ставрополье местного жителя будут судить за интимную связь со школьницей
Глава МВД России подписал указ о награждении сержантов из Дагестана
«Кавказская здравница-2018» в Ессентуках взяла курс на долголетие
Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата троих цыган
Владимир Путин назначил Юрия Кокова на новую должность