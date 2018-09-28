По обороту валюты Махачкалу обогнала только Москва
После опроса жителей 25 городов России исследователи заявили, что самый большой оборот валюты в Москве и Дагестане.
В десятку городов с самым высоким оборотом валюты попали:
Данные: ZOOM MARKET
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в аналитическом агентстве "ZOOM MARKET", в исследовании поучаствовали 3 тысячи респондентов в возрасте от 23 до 67 лет.
- А самыми популярными валютами среди россиян стали: Евро (68%), Доллар США(27%) Йена (3%) и Юань (2%), - добавили специалисты.
Также отмечается, что "наличку" держат только 16% опрошенных, из которых больше половины хранят их как сбережение, 36% для поездок за границу и 7% для бизнеса.