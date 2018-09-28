По обороту валюты Махачкалу обогнала только Москва

СЕГОДНЯ 14:18 2018-09-28T15:00:16+03:00

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После опроса жителей 25 городов России исследователи заявили, что самый большой оборот валюты в Москве и Дагестане.

В десятку городов с самым высоким оборотом валюты попали:

Данные: ZOOM MARKET

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в аналитическом агентстве "ZOOM MARKET", в исследовании поучаствовали 3 тысячи респондентов в возрасте от 23 до 67 лет.

- А самыми популярными валютами среди россиян стали: Евро (68%), Доллар США(27%) Йена (3%) и Юань (2%), - добавили специалисты.

Также отмечается, что "наличку" держат только 16% опрошенных, из которых больше половины хранят их как сбережение, 36% для поездок за границу и 7% для бизнеса.