На Ставрополье хакеры под видом приставов заражают вирусами компьютеры

СЕГОДНЯ 15:51 2018-09-28T16:19:00+03:00

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В Ставропольском крае жителям начали приходить электронные письма с сообщением о задолженности перед судебными приставами. В обращении с логотипом УФССП адресата предупреждают о каком-то незакрытом долге и угрожают заморозить его счета. В сообщении еще есть прикрепленный документ, который по содержанию надо открыть. Он и заражает вирусами компьютеры и телефоны.

- Такое сообщение можно считать спамом с вредоносной программой, - сказали "КП" в УФССП России по СК. - На сегодняшний день Служба судебных приставов не занимается рассылкой электронных писем.

При получении таких сообщений в ведомстве рекомендуют сначала самим проверить, задолжали вы кому или нет. Это можно сделать на официальном сайте регионального отделения Федеральной службы судебных приставов.