2018-09-28T15:27:11+03:00
Общество

В Дагестане против сотрудника казначейства возбудили 3 уголовных дела

Его подозревают в превышении служебных полномочий и подлоге
Андрей ЗОБОВ
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Сотрудник управления федерального казначейства в Хунзахском районе Республики Дагестан попал под уголовное преследование. Следователи подозревают его в совершении трёх уголовных преступлений.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Дагестану, противоправные действия чиновник мог совершать в 2014-2015 годах. Тогда, по версии правоохранителей, он подделал три заявки на кассовые расходы. С их помощью он перечислил со счетов отделов управления судебных приставов в Хунзаховскм, Тляратинскм и Шамильском районах больше 600 тысяч рублей.

Средства он перевёл на счета местных жителей, а после обналичил их и воспользовался деньгами по своему усмотрению.

По каждой из заявок на подозреваемого было заведено по уголовному делу. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и подлоге документов.

Расследование продолжается.

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