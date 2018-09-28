Сбербанк предлагает льготные тарифы тем, кто ведет бизнес с Китаем

СЕГОДНЯ 16:29 2018-09-28T16:29:48+03:00

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Сбербанк ввел льготные тарифы для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся клиентами банка, ведущих или планирующих вести бизнес с Китаем, Гонконгом, Макао или Тайванем.

Новым клиентам, которые не имеют действующих валютных счетов в Сбербанке на дату начала акции «На языке бизнеса», при открытии валютного счета предлагаются следующие условия:

- 0,086% - за валютный контроль;

- 0,086% - за перевод средств;

- конверсия - 8,6 копейки за обмен Р/¥ и ¥/Р.

Льготный тариф действует в течение 6 месяцев со дня подключения.

- Акция "На языке бизнеса" ориентирована на Китай, потому что именно Китай является ведущим партнером для российских бизнесменов - клиентов Сбербанка не только в области импорта, но и как потребитель их экспортных товаров, - говорит управляющий Ставропольским отделением Алексей Чванов. - И мы надеемся на дальнейшее развитие нашей торговли, от которой выигрывают обе стороны.

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