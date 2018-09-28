Полпред президента в СКФО назвал причину потасовки со стрельбой в Кенделене
На встрече с духовенством Северного Кавказа полпред президента в СКФО поднял тему недавних массовых беспорядков в Кабардино-Балкарии. Потасовку со стрельбой Александр Матовников после общения с силовиками назвал происками продажных провокаторов.
- Есть люди, которые специально делают так, чтобы это было использовано, - сказал полпред.
Сам конный поход в честь 310-летия Канжальской битвы, из-за которого в Кенделене вспыхнула массовая драка, он назвал безобидным праздничным мероприятием.
- Самая наша большая ошибка, что мы к мероприятиям не готовимся, - добавил Матовников.
По его словам, проведением массовых мероприятий должны заниматься и региональные, и местные власти. Это снизит риск возникновения подобных ситуаций.
Напомним, 19 сентября в Приэльбрусье произошла потасовка местных жителей Кенделен и участников конного перехода в честь победы кабардинцев над татарским ханом. Начались беспорядки из-за отказа местных пропустить всадников. Усмиряли участников разборки росгвардейцы с дубинками.