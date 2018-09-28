Убитый в Дагестане боевик прятал при себе бомбу

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-28T17:56:17+03:00

Рядом с телом нашли также автомат, пистолет и другое [фото]

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У ликвидированного в Дагестане боевика на месте происшествия нашли целый арсенал. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в НАКе, оперативники обнаружили автомат, пистолет, самодельную бомбу, боеприпасы и специальное снаряжение.

На месте КТО. Фото: Национальный антитеррористический комитет

Напомним, 28 сентября в горном лесу у села Талги спецназ уничтожил вооруженного террориста. Бандиту предложили сдаться, но тот отказался. Его личность уже установили. В КТО был убит Шамиль Билалов.