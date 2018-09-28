Пожилого ставропольца проткнуло металлическом прутом
Мужчина упал на штырь с лестницы при обрезании веток
Трагедия произошла в в селе Прасковее Буденновского районаФото: Евгения СОКОРЕВА
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Жительница ставропольского края 25 сентября нашла тело своего 52-летнего сына на приусадебном участке. Мужчину проткнуло металлическим прутом при падении.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственных органах края, он не удержался на лестнице, когда пилил ветки. Штырь находился прямо под ним. За него потерпевший привязывал сторожевую собаку.
- В настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в ведомстве. - По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.