2018-09-28T20:07:36+03:00
Происшествия

В Ингушетию упал снаряд с военных учений в Северной Осетии

На месте ЧП работает полиция
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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В Ингушетию на территорию пастбищ упал реактивный снаряд залпового огня. Он прилетел с территории Северной Осетии, где сейчас проходят военные учения. ЧП произошло сегодня, 28 сентября.

Как сообщает источник в Минобороне Южного военного округа, приземлился снаряд в 1 км от села Джейрах. Он не взорвался и упал в безлюдном месте.

- Его нашли местные жители. Никто не пострадал - сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

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