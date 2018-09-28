Впервые за полвека Ставрополье убирает хлопок

28 Сент. 21:01 2018-09-28T21:01:52+03:00

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В Ставропольском крае через 50 лет перерыва собирают хлопок. Сейчас работы ведутся на 200 га в Изобильненском, Нефтекумском и Ипатовском районах. Планируемый урожай - от 20 до 25 центров с гектара.

Как рассказал в своих соцсетях губернатор Владимир Владимиров, Ставрополье станет как прежде центром хлопководства.

- Сегодня спрос на хлопковое волокно возрастает с каждым годом, при том, что пока что в России используется исключительно импортное сырьё. Специалисты оценивают высокий потенциал нашего края в этом перспективном направлении. Уверен, что ставропольский хлопок в скором времени сможет восполнить потребность в этом ценном сырье, которое неспроста называют "белым золотом", - написал он.