2018-09-28T21:01:52+03:00
Экономика

Впервые за полвека Ставрополье убирает хлопок

"Белое золото" собирают в трех районах края
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: соцсети Владимира ВладимироваФото: соцсети Владимира Владимирова
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае через 50 лет перерыва собирают хлопок. Сейчас работы ведутся на 200 га в Изобильненском, Нефтекумском и Ипатовском районах. Планируемый урожай - от 20 до 25 центров с гектара.

Как рассказал в своих соцсетях губернатор Владимир Владимиров, Ставрополье станет как прежде центром хлопководства.

- Сегодня спрос на хлопковое волокно возрастает с каждым годом, при том, что пока что в России используется исключительно импортное сырьё. Специалисты оценивают высокий потенциал нашего края в этом перспективном направлении. Уверен, что ставропольский хлопок в скором времени сможет восполнить потребность в этом ценном сырье, которое неспроста называют "белым золотом", - написал он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24