Грядка не в порядке: в Дагестане женщина культивировала коноплю

СЕГОДНЯ 07:44 2018-09-29T07:44:23+03:00

За незаконное огородничество ей грозит срок

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В Дагестане полицейские нашли приусадебный участок с кустами культивированной конопли.

Незаконным огородничеством занималась 43-летняя жительница села Харачи Унцукульского района.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в МВД республики, по статье "незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства" на нее завели уголовное дело.

- Максимальная мера по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет., - добавили в ведомстве.