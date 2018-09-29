Грядка не в порядке: в Дагестане женщина культивировала коноплю
За незаконное огородничество ей грозит срок
Фото: Архив-"КП"
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В Дагестане полицейские нашли приусадебный участок с кустами культивированной конопли.
Незаконным огородничеством занималась 43-летняя жительница села Харачи Унцукульского района.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в МВД республики, по статье "незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства" на нее завели уголовное дело.
- Максимальная мера по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет., - добавили в ведомстве.