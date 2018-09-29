За попытку спасти жизни полицейских в Ингушетии наградили местного жителя

СЕГОДНЯ 08:12 2018-09-29T08:12:58+03:00

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В Ингушетии местному жителю вручили благодарственное письмо и подарок за попытку оказать помощь тяжело раненным сотрудникам полиции.

В апреле прошлого года Молотгирей Цороев из Малгобека увидел вооруженный налет бандитов в районе городского рынка. Они расстреляли патрульный автомобиль "ВАЗ-21070" с двумя инспекторами ДПС внутри и уехали. Машина загорелась. Цороев бросился на выручку. Но трагедии избежать не удалось - один из сотрудников погиб на месте, другой - в реанимации. У Акромана Мержоева остались жена и двое детей 3 и 4 лет, а у Зелимхана Картоева - жена и трое детей 2, 4 и 6 лет.

- Молотгирея Исаевича посетил заместитель Министра внутренних дел по Республике Ингушетия полковник полиции Рашид Юсупович Хидиров, - рассказали "КП" в пресс-службе республиканского МВД. - Он вручил ему Благодарственное письмо с автографом руководителя ведомства и памятный подарок, а также поблагодарил его за совершение благородного и мужественного поступка, совершенного при попытке спасти жизни людей.