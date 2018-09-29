Смертельное ДТП В Кабардино-Балкарии попало на видео

СЕГОДНЯ 10:56 2018-09-29T13:28:40+03:00

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Сегодня в шесть утра недалеко от села Малка в Кабардино-Балкарии произошла смертельная авария. По сообщению свидетелей погибли два или три человека.

Информация о числе жертв и пострадавших. а также причинах происшествия уточняется.

Авария в в Зольском районе попала на видео.

Раскуроченные машины в кювете снял проезжающий мимо водитель: