2018-09-29T13:28:40+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП В Кабардино-Балкарии попало на видео

Авария произошла сегодня утром [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
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Сегодня в шесть утра недалеко от села Малка в Кабардино-Балкарии произошла смертельная авария. По сообщению свидетелей погибли два или три человека.

Информация о числе жертв и пострадавших. а также причинах происшествия уточняется.

Авария в в Зольском районе попала на видео.

Раскуроченные машины в кювете снял проезжающий мимо водитель:

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Страшная авария у села Малка
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