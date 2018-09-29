Минздрав Кабардино-Балкарии возразил федеральной статистике младенческой смертности

СЕГОДНЯ 11:29 2018-09-29T11:29:51+03:00

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После обнародования отчета по младенческой смертности в отдельных регионах России минздрав Кабардино-Балкарии выступил с заявлением. На беспрецедентный рост страшного показателя, указанный Счетной палатой РФ, ведомство ответило, что смертность в республике падает.

- С момента открытия перинатального центра в ноябре 2017 года, младенческая смертность по сравнению с предыдущим годом была снижена на 28,4% и составила 4,8 %, - возразило ведомство. - По России показатель достиг 5,2%, по СКФО - 7,9%. При этом показатель самого перинатального центра равен 2,7%.

Напомним, накануне была опубликована статистика, по которой в ряде регионов с новыми перинатальными центрами выявили резкое увеличение младенческой смертности. Речь шла о Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, а также о Кабардино-Балкарской Республике и Хакасии.