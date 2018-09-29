2018-09-29T13:01:32+03:00
Происшествия

В Пятигорске "Гранта" сбила школьника

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото с места ЧП: пресс-служба ОГИБДД отдела МВД России по ПятигорскуФото с места ЧП: пресс-служба ОГИБДД отдела МВД России по Пятигорску
Изменить размер текста:

В Пятигорске водитель отечественной легковушки сбил 10-летнего ребенка. Инцидент произошел вчера, 28 сентября, на улице 2-я линия.

"Лада-Гранта" ехала со стороны проспекта Калинина в направлении улицы Юцкой. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте.

- Мальчик получил различные травмы, его доставили в больницу, - рассказали "КП" в ОГИБДД отдела МВД России по Пятигорску. - По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подробности страшной аварии в Кабардино-Балкарии: двое погибли, четверо пострадали
Власти Ингушетии показали на карте новые границы с Чечней
Минздрав Кабардино-Балкарии возразил федеральной статистике младенческой смертности
Смертельное ДТП В Кабардино-Балкарии попало на видео
К 12 годам тюрьмы приговорили жителя Дагестана, расстрелявшего обидчика брата
За попытку спасти жизни полицейских в Ингушетии наградили местного жителя
Грядка не в порядке: в Дагестане женщина культивировала коноплю
Впервые за полвека Ставрополье убирает хлопок
В Ингушетию упал снаряд с военных учений в Северной Осетии
Пожилого ставропольца проткнуло металлическом прутом
Убитый в Дагестане боевик прятал при себе бомбу
Полпред президента в СКФО назвал причину потасовки со стрельбой в Кенделене
Сбербанк предлагает льготные тарифы тем, кто ведет бизнес с Китаем
На Ставрополье хакеры под видом приставов заражают вирусами компьютеры
В Дагестане против сотрудника казначейства возбудили 3 уголовных дела
По обороту валюты Махачкалу обогнала только Москва
Сергей Семак: Выиграть у «Анжи» в Махачкале будет очень трудно