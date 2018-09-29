В Пятигорске "Гранта" сбила школьника
Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте
Фото с места ЧП: пресс-служба ОГИБДД отдела МВД России по Пятигорску
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В Пятигорске водитель отечественной легковушки сбил 10-летнего ребенка. Инцидент произошел вчера, 28 сентября, на улице 2-я линия.
"Лада-Гранта" ехала со стороны проспекта Калинина в направлении улицы Юцкой. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте.
- Мальчик получил различные травмы, его доставили в больницу, - рассказали "КП" в ОГИБДД отдела МВД России по Пятигорску. - По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.