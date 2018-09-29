Подробности страшной аварии в Кабардино-Балкарии: двое погибли, четверо пострадали

СЕГОДНЯ 13:36 2018-09-29T13:36:28+03:00

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Мы уже писали, что сегодня утром в Кабардино-Балкарии произошла смертельная авария. Кадры с раскуроченными в кювете машинами появились в соцсетях.

Как уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в МВД республики, ЧП случилось в 6 утра на трассе "Кавказ". Лоб в лоб столкнулись две легковушки - "Лада" и "Опель". За рулем "Калины" сидел 25-летний житель Дагестана. Он не справился с управлением и вылетел на встречку. "Опель" от лобового удара уйти не успел. Ей управлял 39-летний ставрополец.

- Водитель "Лады" и его пассажир, 61-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте, госпитализированы 30-летний пассажир "Лады", водитель "Опеля" и две женщины из иномарки, 48 и 45 лет, - рассказали "КП" о деталях ЧП в республиканском МВД.