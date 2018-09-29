Ставропольский банк не проверил анкету клиента и попал на деньги

СЕГОДНЯ 17:01 2018-09-29T17:01:15+03:00

Еще бы он смог платить по счетам - мошенник-то безработный!

Мошенник больше года не платил по счетам

Изменить размер текста: A A

В краевой столице поймали афериста, занявшего у банка кругленькую сумму и сбежавшего от уплаты счетов. Банк попал на деньги в феврале прошлого года, когда не проверил заполненную клиентом анкету и выдал деньги безработному. На звонки кредитного учреждения мошенник, конечно же, не отвечал.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в ставропольском управлении МВД, заемщик не погасил ни одного платежа.

- Правоохранители выяснили, что клиентом организации является ранее неоднократно судимый, безработный житель краевого центра. При отработке адресов полицейские установили местонахождение мужчины и доставили его в городской отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном. - добавили в ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело по статье "мошенничество в сфере кредитования".