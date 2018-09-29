В Пятигорске "Nissan" влетел в такси "ВАЗ": погибли водитель и пассажир из отечественной легковушки
Вчера, 28 сентября, около полуночи в Пятигорске отечественная легковушка врезалась в иномарку. "Nissan" ехал по улице Мира, водитель такси "ВАЗ-2109" не пропустил его и, пытаясь совершить поворот, преградил путь. Иномарка на полной скорости снесла "Девятку".
Ночное ДТП в Пятигорске на улице Мира.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УГИБДД по Пятигорску, в отечественном авто на момент ДТП находились двое. Водитель от полученных травм погиб сразу, а пассажира не смогли спасти медики в местной больнице. Из машины "Nissan" никто не пострадал.
- Ведется проверка, - добавили в ведомстве.