В Пятигорске "Nissan" влетел в такси "ВАЗ": погибли водитель и пассажир из отечественной легковушки

СЕГОДНЯ 17:39 2018-09-29T17:39:59+03:00

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Вчера, 28 сентября, около полуночи в Пятигорске отечественная легковушка врезалась в иномарку. "Nissan" ехал по улице Мира, водитель такси "ВАЗ-2109" не пропустил его и, пытаясь совершить поворот, преградил путь. Иномарка на полной скорости снесла "Девятку".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/671039" frameborder="0"></iframe> Ночное ДТП в Пятигорске на улице Мира.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УГИБДД по Пятигорску, в отечественном авто на момент ДТП находились двое. Водитель от полученных травм погиб сразу, а пассажира не смогли спасти медики в местной больнице. Из машины "Nissan" никто не пострадал.

- Ведется проверка, - добавили в ведомстве.