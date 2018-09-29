2018-09-29T17:39:59+03:00
Происшествия

В Пятигорске "Nissan" влетел в такси "ВАЗ": погибли водитель и пассажир из отечественной легковушки

Трагедия произошла накануне около полуночи [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В "Ниссане" никто не пострадалВ "Ниссане" никто не пострадал
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Вчера, 28 сентября, около полуночи в Пятигорске отечественная легковушка врезалась в иномарку. "Nissan" ехал по улице Мира, водитель такси "ВАЗ-2109" не пропустил его и, пытаясь совершить поворот, преградил путь. Иномарка на полной скорости снесла "Девятку".

Ночное ДТП в Пятигорске на улице Мира.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УГИБДД по Пятигорску, в отечественном авто на момент ДТП находились двое. Водитель от полученных травм погиб сразу, а пассажира не смогли спасти медики в местной больнице. Из машины "Nissan" никто не пострадал.

- Ведется проверка, - добавили в ведомстве.

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