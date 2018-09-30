В Ставрополе маршрутка врезалась в грузовик, пострадали три человека
Вчера вечером в Ставрополе маршрутное такси Fiat врезалось в припаркованный на обочине грузовик. А аварии, причиной которой стало дезориентировавшее водителя слепящее солнце, пострадали три человека.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставрополью, ДТП произошло около 17:40 в районе 102 дома по улице Мира. Со слов свидетелей, виновником инцидента мог стать водитель маршрутки. Ослеплённый солнцем, он потерял контроль над ситуацией на дороге и врезался в припаркованный грузовик «ЗИЛ».
По данным Госавтоинспекции, в аварии пострадали два пассажира и водитель Fiat. С различными травмами их госпитализировали в больницу. Всего в момент аварии в маршрутке находились 7 пассажиров.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
ДТП с маршруткой и грузовиком в Ставрополе.
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