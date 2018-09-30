Житель Дагестана помог другу спрятать тело убитого и попал под суд
Житель дагестанского Избербаша оказался на скамье подсудимых за укрывательство особо тяжкого преступления. Мужчина помог своему другу избавиться от трупа убитого человека и теперь может попасть в тюрьму. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По материалам уголовного дела, убийство произошло в январе 2018 года, а подсудимый стал его невольным свидетелем. Однако совершивший преступление был его хорошим другом, поэтому он откликнулся на просьбу и решил помочь ему спрятать тело. Вместе они погрузили его в машину и вывезли на берег Каспийского моря.
Однако позже правоохранители раскрыли преступление и привлекли к ответственности не только убийцу, но и его помощника. Собранные следствием улики убедили прокурора в том, что обвиняемый пытался укрыть особо тяжкое преступление и дело было передано в суд. Теперь подсудимому грозит до 2 лет лишения свободы.
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