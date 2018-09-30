В Ингушетии пятилетнего ребёнка до полусмерти избил собственный отец

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-30T11:15:49+03:00

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В Ингушетии пятилетний ребёнок попал в больницу после избиения собственным отцом. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по республике.

— На станцию «Скорой помощи» в городе Карабулак был доставлен 5-летний ребёнок. Медики зафиксировали значительное количество разнообразных ссадин, гематом, кровоподтёков и иных повреждений, — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полицейских, виновником инцидента стал отец пострадавшего. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина по неустановленным причинам решил избить своего отпрыска.

Сейчас сотрудники полиции проверяют инцидент на наличие состава уголовного преступления. В результате отец может попасть под статью о причинении вреда здоровью и лишиться родительских прав.