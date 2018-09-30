В Дагестане водитель иномарки разбился, врезавшись в БТР

СЕГОДНЯ 12:52 2018-09-30T12:53:18+03:00

Бронетранспортёр был припаркован, когда водитель Toyota врезался в него на большой скорости Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Хунзахском районе Дагестана Toyota Byd протаранила припаркованный на обочине бронетранспортёр, водитель машины скончался на месте. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил инсайдер в силовых структурах республики.

— Авария произошла неподалёку от села Тануси в районе 20:30 по московскому времени. Боевая машина была припаркована на обочине, водитель Toyota врезался в неё и погиб, — сообщил собеседник.

Причины происшествия пока неизвестны, но, по словам свидетелей, погибший мог потерять концентрацию и контроль над ситуацией на дороге.

По информации регионального управления МЧС, выехавших на место происшествия, возгорания на месте аварии не было, движение по трассе продолжается в штатном режиме. В ликвидации последствий ДТП приняли участие 4 сотрудника и 1 спецмашина ведомства.