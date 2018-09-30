В Нальчике подорожает проезд в маршрутных такси

СЕГОДНЯ 14:43 2018-09-30T14:43:12+03:00

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В маршрутных такси Нальчика с 1 октября повысится дневной тариф за проезд. Сумма выростет разу на три рубля. Об этом сообщают жители города, ссылаясь на объявления об удорожании, появившиеся почти во всех автобусах.

Объявление гласит, что дневной тариф на проезд повысится с 15 до 18 рублей. Демократичная цена, державшаяся на протяжении многих лет, останется в прошлом. При этом вечерний тариф не претерпит никаких изменений и за поездку после 20:00 нальчанам придётся платить те же 20 рублей.

Причины такого резкого ценового скачка остаются неизвестными, однако сами водители объясняют изменения резко подорожавшим бензином.